الأعلى للآثار: مصر لن تفرط فى أى قطعة أثرية خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية

جدة - نرمين السيد - وقال وزيري، فى تصريحات تلفزيونية، إن هناك 29 ألف قطعة أثرية تمت استعادتها من الخارج خرجت بطريقة غير شرعية من مصر، مشيرا إلى أنه فى عام 2021 تمت استعادة 530 قطعة، وأن الدولة المصرية لن تتهاون فى استرداد جميع الآثار المسروقة، وهناك آثار مصرية ستعود من مختلف دول العالم.

وكشف عن وجود 250 بعثة أجنبية تعمل فى مصر من 25 دولة فى مجال الآثار، موضحا أن التابوت الأخضر الذى تم استرداده اليوم من الولايات المتحدة طوله 3 أمتار، بداخله تابوت آخر يحمل المومياء، وسمى بالتابوت الأخضر نظرًا إلى اللون المكسو به، ويدل على أنه كان به أحد الشخصيات من العصر الـ 19.

وشرح الدكتور وزيري: "كنا نتابع ملف غطاء التابوت الأخضر مع وزارة الخارجية والنائب العام، وعلمنا أنه خرج بطريقة غير شرعية لأمريكا، وطالبنا المتحف فى أمريكا باستعادة التابوت".

وأوضح أنه "بعد مفاوضات استمرت أكثر من عامين، استطعنا إعادته لمصر وأثبتنا ملكيتنا لغطاء التابوت الأخضر"، مضيفا أن إدارة الآثار المستردة دورها العمل على استعادة الآثار المسلوبة والمهربة إلى الخارج.

وأضاف أن وزن التابوت الأخضر لا يقل من 500 كيلوجرام، وبحاجة إلى عمل عمليات ترميم بشكل عاجل، كاشفا عن أن "التابوت" يعود لكاهن من العصر المتأخر منذ عام 2400 سنة، كما أن التحقيقات فى تهريب هذا التابوت خارج البلاد ما زالت مستمرة.