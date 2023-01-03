تمتد لـ القاهرة.. أماكن سقوط الأمطار اليوم

وذكرت على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع وجود شبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ولفتت إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة، تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد وخليج السويس وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
وأضافت أنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
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