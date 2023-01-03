جدة - نرمين السيد - وقال، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، إن طلاق الغضبان له 3 درجات؛ فهناك الغضبان الشديد للغاية الذى لا يعى ما يقوله؛ فلا يقع الطلاق.
وأضاف: "الدرجة الثانية إذا كان يعى ويعنى ما يقول يقع الطلاق، بينما الدرجة الثالثة، فإنه إذا كانت كانت الطلقة الثالثة نحمله على أنه خرج عن إرادته حتى نحافظ على بيوت المسلمين، مستشهدا بقول الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم "لا طلاق فى إغلاق".
واستطرد الدكتور أحمد كريمة: "يمين "علىَّ الطلاق" لا يقع عليها الطلاق، ولكن لا يصح أن يضع الناس عليها ألسنتها"، مشيرا إلأى أن المسلم إذا نام عن أى صلاة مكتوبة أو نسيها؛ فعليه أن يصليها عندما يذكرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد كريمة: 3 أحكام فقهية لـ طلاق الغضبان (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.