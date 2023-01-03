أحمد كريمة: 3 أحكام فقهية لـ طلاق الغضبان (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، إن طلاق الغضبان له 3 درجات؛ فهناك الغضبان الشديد للغاية الذى لا يعى ما يقوله؛ فلا يقع الطلاق.

وأضاف: "الدرجة الثانية إذا كان يعى ويعنى ما يقول يقع الطلاق، بينما الدرجة الثالثة، فإنه إذا كانت كانت الطلقة الثالثة نحمله على أنه خرج عن إرادته حتى نحافظ على بيوت المسلمين، مستشهدا بقول الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم "لا طلاق فى إغلاق".

واستطرد الدكتور أحمد كريمة: "يمين "علىَّ الطلاق" لا يقع عليها الطلاق، ولكن لا يصح أن يضع الناس عليها ألسنتها"، مشيرا إلأى أن المسلم إذا نام عن أى صلاة مكتوبة أو نسيها؛ فعليه أن يصليها عندما يذكرها.