موقف امتحانات نصف العام من إجازة الأحد 8 يناير

جدة - نرمين السيد - استثنى مجلس الوزراء، أعمال الامتحانات من الإجازة المقررة يوم الأحد الموافق 8 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد بدلا من السبت 7 يناير، مؤكدا أن أعمال الامتحانات مستمرة يوم الأحد، وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.





وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وتشمل الإجازة: العاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص. وبدأت بعض الجامعات امتحانات منتصف العام للعام الدراسى 2022-2023 قبل أيام، كما تعقد عدد من محافظات الجمهورية الامتحانات لصفوف النقل خلال الفترة الراهنة، وفق جداول معلنة مسبقا.

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