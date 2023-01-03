نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط والأوراق المطلوبة من الأرامل والمطلقات للحصول على شقق الإسكان الجديدة في المقال التالي
قد تم الإعلان من وزارة الإسكان عن طرح أكبر عدد من الوحدات في العديد من المدن المختلفة في جميع محافظات مصر، وهي تتمثل في 22 ألف وحدة، وهذه الوحدات توجد في المدن الجديدة وسيكون طرح هذه الوحدات في خلال أيام قليلة، ويكون الأولوية في هذا الطرح للمطلقات وأيضًا الأرامل، وذلك لأنهم من الفئات الأساسية والأكثر احتياجًا لها، وهناك بعض الشروط والمستندات المطلوبة حتي يتم الحصول على هذه الوحدات، وهذا ما سوف نتعرف إليه في هذا المقال تابعونا الآن.
شروط حصول الأرامل على وحدات الإسكان
يوجد بعض الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان حتي تتمكن الأرملة من الحصول على إحدى الوحدات السكنية المقدمة من الوزارة، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:
- يجب تقديم مستند معتمد به كافة البيانات الخاصة بالمعاش من التأمينات الاجتماعية.
- تقديم صورة من الشهادات التي تثبت الحالة الاجتماعية للأرملة وعدد الأفراد في أسرتها، وأيضًا تقديم بعض الأوراق الرسمية مثل شهادة الوفاة وشهادات الميلاد الخاصة بالأبناء والقيد العائلي والرقم القومي.
- بالإضافة إلي توافر الشروط الأساسية التي قد وضعها صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.
- أن تكون هذه الأرملة من أبناء المحافظة التي قد تم الوحدات السكنية بها، أو أن تكون إحدى العاملين فيها.
- كما يشترط عدم صك حصولها على وحدة سكنية من وزارة الإسكان من قبل أو قطعة أرض.
شروط حصول المطلقات على شقق الإسكان الاجتماعي
هناك أيضًا بعض الشروط التي وضعتها الوزارة وذلك حتي تتمكن المطلقات من الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، وهذه الشروط قد تتمثل في الآتي:
- تقديم شهادة إثبات الحالة الاجتماعية للمطلقة.
- يتم تقديم أيضًا شهادات ميلاد الأبناء الأصلية.
- تقديم الرَّقَم القومي الخاص بها والقيد العائلي بشكل مميكن.
- يشترط أيضًا أن تكون من سكان المحافظة التي ترغب في الحصول على وحدات سكنية مطروحة بها.
- ألا يكون سبق لها الحصول على إحدى الوحدات السكنية أو قطعة أرض.
- لابد من تقديم صورة من مستند إثبات النفقة التي قد حصلت عليها المطلقة.
- تقديم إيصال خاص بمحل الإقامة سواء للكهرباء أو المياه أو الغاز.
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