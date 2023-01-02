وزارة الداخلية توضح رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

قامت وزارة الداخلية بإتاحة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وذلك من خلال شبكة الإنترنت، وهذا ضمن إطار التسهيلات التي تقوم بها الوزارة للمواطنين. للحصول على الخدمات بمنتهى السهولة دون الحاجة إلى الذهاب للجهات المختصة، وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة للمخالفات المرورية. وهذه التسهيلات ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي الذي شهدته كافة أجهزة الدولة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رابط الاستعلام عنها، وتحقيق الخطوات التالية:

يجب الدخول على الموقع الخاص بوزارة الداخلية

قم باختيار الخدمات المرورية.

أضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

أضغط على استعلامات واختيار مخالفات رخص السيارة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة، وكتابة الأرقام اللوحية للسيارة.

قم بالنقر على أيقونة الاستعلام.

ستظهر أمامك شاشة تحتوي على المخالفات المرورية ونوعها، وقيمتها المالية.

خطوات التظلم من المخالفات المرورية

يمكن من خلال رابط الاستعلام عن المخالفات، تقديم التظلم من المخالفات المرورية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط أولًا على ايقونة التظلمات.

قم باختيار نوع التظلم، سواء كان تظلم من مخالفات رخص القيادة، أو رخص المركبات.

يجب كتابة الرقم القومي، وجميع البيانات المطلوبة منك.

أنقر على أيقونة تفاصيل المخالفات المرورية.

ستظهر إليك جميع المخالفات المرورية، قم بالاطلاع على تفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المرورية، ثم أضغط على أيقونة تظلم.

أضغط على كلمة موافق بعد قراءة الشروط.

سيظهر إليك بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في متابعة حالة الطلب، سواء بقبول الطلب أو الرفض.

مخالفات المرور ٢٠٢٣ بالرقم القومي

قامت الوزارة بإتاحة خدمة الدفع إلكترونيًا للمواطنين، دون الحاجة إلى الذهاب لإدارة المرور التابعة له، وذلك من خلال خدمات فوري، أو المحافظ الإلكترونية، أو بطاقات أي تي إم، أو القيام بالتوجه إلى مكتب البريد والدفع من خلاله دون عناء. وهذه التطورات في إطار الجهود المبذولة لتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، وهذا بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد على ضرورة التحول الرقمي، والتيسير على المواطنين وتوفير الجهد والوقت، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.