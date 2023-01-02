نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التموين والتجارة الداخلية توضح طريقة إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023 في المقال التالي
اتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة لنقل المرأة المتزوجة المقيدة مسبقًا في قاعدة بيانات مستحقي الدعم، إلى البطاقة التموينية للزوج. وذلك من خلال شبكة الإنترنت والبحث عن المنصة الإلكترونية بوابة مصر الرقمية، أو من خلال مراكز الخدمات التموينية المطورة على مستوى الجمهورية، والتقديم بطلب لضم أفراد الأسرة.
شروط قبول الزوجة على البطاقة التموينية للزوج
قامت وزارة التموين بوضع مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب تحقيقها لكي يتم إضافة الزوجة، وتلك الشروط تتمثل في التالي:
- يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية، وإحضار ما يثبت ذلك.
- يجب أن تكون الزوجة حاملة للجنسية المصرية ومن مستحقي الدعم.
- أن لا يكون للزوج زوجة أخرى مقيدة على نفس البطاقة التموينية.
- أن يكون أفراد البطاقة التموينية المقيدين أقل من ٤ أفراد.
- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة سارية.
- أن تكون بطاقة الرقم القومي للزوجة مقيد بداخلها في الحالة الاجتماعية متزوجة.
- يجب أن تكون البطاقة التموينية نشطة.
في حالة رغبة الزوج إضافة أفراد أخرى إلى البطاقة التموينية الخاصة به، يجب أن يكونوا أقارب من الدرجة الأولى، ومستحقين للدعم.
خطوات فصل الزوجة عن بطاقة التموين
يجب عند فصل الزوجة من البطاقة التموينية لوالدها، تتبع الخطوات التالية:
- قم بتقديم صورة من بطاقة التموين الخاصة بوالد الزوجة.
- تقديم صورة من بطاقة تموين الزوج.
- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوجة.
- صورة من قسيمة الزواج المميكنة.
خطوات إضافة الزوجة عبر منصة مصر الرقمية
يتطلب قبل البدء في الخطوات القيام بإنشاء حساب على المنصة، وبعد ذلك اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على منصة مصر الرقمية
- يجب النقر على كلمة حسابي وقم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهاتف والرقم السري.
- قم بالضغط على الخدمات التموينية.
- أضغط على ضم أفراد أسرتي.
- أضغط على ابدأ الخدمة.
- قم بكتابة اسم الزوجة رباعي.
- ادخل الرقم القومي المكون من ١٤ رقم الخاص بالزوجة.
- قم باختيار صلة القرابة والضغط على إضافة.
- ستظهر أمامك شاشة تحتوي على رقم الطلب الذي قدمته.
- قم بتتبع حالة الطلب من خلال رقم الطلب على طلباتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة التموين والتجارة الداخلية توضح طريقة إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.