وزارة التموين والتجارة الداخلية توضح طريقة إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023

اتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة لنقل المرأة المتزوجة المقيدة مسبقًا في قاعدة بيانات مستحقي الدعم، إلى البطاقة التموينية للزوج. وذلك من خلال شبكة الإنترنت والبحث عن المنصة الإلكترونية بوابة مصر الرقمية، أو من خلال مراكز الخدمات التموينية المطورة على مستوى الجمهورية، والتقديم بطلب لضم أفراد الأسرة.

شروط قبول الزوجة على البطاقة التموينية للزوج

قامت وزارة التموين بوضع مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب تحقيقها لكي يتم إضافة الزوجة، وتلك الشروط تتمثل في التالي:

يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية، وإحضار ما يثبت ذلك.

يجب أن تكون الزوجة حاملة للجنسية المصرية ومن مستحقي الدعم.

أن لا يكون للزوج زوجة أخرى مقيدة على نفس البطاقة التموينية.

أن يكون أفراد البطاقة التموينية المقيدين أقل من ٤ أفراد.

يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة سارية.

أن تكون بطاقة الرقم القومي للزوجة مقيد بداخلها في الحالة الاجتماعية متزوجة.

يجب أن تكون البطاقة التموينية نشطة.

في حالة رغبة الزوج إضافة أفراد أخرى إلى البطاقة التموينية الخاصة به، يجب أن يكونوا أقارب من الدرجة الأولى، ومستحقين للدعم.

خطوات فصل الزوجة عن بطاقة التموين

يجب عند فصل الزوجة من البطاقة التموينية لوالدها، تتبع الخطوات التالية:

قم بتقديم صورة من بطاقة التموين الخاصة بوالد الزوجة.

تقديم صورة من بطاقة تموين الزوج.

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوجة.

صورة من قسيمة الزواج المميكنة.

خطوات إضافة الزوجة عبر منصة مصر الرقمية

يتطلب قبل البدء في الخطوات القيام بإنشاء حساب على المنصة، وبعد ذلك اتباع الخطوات التالية: