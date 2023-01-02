تفاصيل جلسة مزاد 10 يناير 2023 للسيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة 

جدة - نرمين السيد - شروط شراء ودخول مزاد سيارات اللوط وكيفية ترخيصها

كما أن هناك شروطا للمعاينة ودخول المزاد وهى تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية، إلى جانب البطاقة الضريبية والتجار، بالإضافة إلى أنه يحق للمشترك فى المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة فى معاينة السيارات.

عملية البيع تكون وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

وعلى من يرغب فى الاشتراك فى المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه، بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفى حالة عدم إرساء أى لوط من السيارات على المشترك فى المزاد يسترد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة فى حالة إرساء اللوط على المشترك.

وعلى كل مشترى يرغب فى شراء أكثر من لوط، دفع وصل تأمين قبل البدء فى التزايد فى اللوط الثانى، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.

كما يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30%، مـن ثمـن الصـفقة بمجرد إرساء المزاد، وفـى حالـة عـدم السـداد فـى نفـس الـيـوم، يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويسدد مقدم الثمن نقدا، بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفى مقبول الدفع، وأو يسدد باقى المبلغ، خلال 15 يوما من اليوم التالى لإرساء المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسى عليه المزاد عن السداد فى المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

تسلم اللوطات المباعة، بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك فى ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال 15 يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية "الهيئـة ـ الجـهـة مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة"، علما بأنه فى حالة عدم الحضور والاستلام فى الميعاد المحدد يحصل نسبة 1% عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى 7 أيام، وفى حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يلغى التعاقد، ويصادر التأمين النهائى لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة، مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.

يأتى ذلك بالإضافة إلى أنه لا يرد ثمن كراسة الشروط، بينما يرد مبلغ 10 آلاف جنيه والتى تدفع كتأمين لدخول المزاد فى حالة عدم الشراء.

ترخص سيارات المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، حيث صاحبها على كتاب من مرور الميناء، الذى حدث فيه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

كما أن جميـع السيارات المباعـة بصفـة لا ترخص ويتم طمس رقـم الشـاسيه تحت إشراف الجهة، ولجنة التسليم، ويحرر محضر بذلك، ويوقع عليه مندوب الجهـة والمشترى ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك "حوادث – محروقة"، حيث يتم تكهنها وتخريدها طبقا للشروط الجمركية مع توقيع لجان الجمارك على ذلك.