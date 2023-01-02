محافظ دمياط: معرض «أهلا رمضان» يشمل جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الاثنين، معرض أهلا رمضان، المُقام بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثلى الغرفة التجارية.





وتفقدت الدكتورة منال عوض، أجنحة المعرض الذى جاء بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمشاركة 18عارضا، حيث يتضمن السلع الغذائية والاستهلاكية ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والمنظفات بأسعار مخفضة، كما حرصت عوض خلال الافتتاح، على التواصل مع العارضين للاطلاع على العروض التى قدموها على السلع من خلال المعرض، واطمأنت على توافر جميع السلع الأساسية والإعلان عن أسعارها بشكل واضح أمام الجمهور. وقالت محافظ دمياط، إنه سيتم إطلاق معارض بجميع مدن المحافظة، وذلك لتنفيذ توجيهات الدولة بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة والاستعداد لشهر رمضان المبارك. وأضافت أن تلك المبادرات تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير تلك السلع بجميع المناطق. ولفتت إلى أن تلك المبادرات تأتى بجانب ما يتم تنفيذه من جهود لضبط أسعار السلع بالأسواق والتصدى لأى محاولات قد يقوم بها بعض التجار للمغالاة فيها أو احتكار السلع، خاصةً التى تمس المواطنين بشكل مباشر.

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