كريستيانو رونالدو يصل السعودية لبدء مشواره مع النصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 10:28 مساءً - وصل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الإثنين، استعدادا لبدء مشواره مع فريق النصر السعودى.

وذكرت قناة "العربية" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر الجديد والوفد المرافق له، يصل مطار الملك خالد بالرياض.

فيما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أنه تقرر منع كافة وسائل الإعلام والجماهير من التواجد في صالة المطار عند وصول كريستيانو رونالدو نظرا لوجود حفل جماهيري عالمي خاص به غدا في "مرسول بارك".

وكان نادى النصر السعودى، قد أعلن مساء اليوم، الإثنين، طرح تذاكر حفل تقديم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الوافد الجديد للدوري السعودي للمحترفين فى صفقة تاريخية.

وقال نادى النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "تذاكر الحدث المنتظـر وصلـت، بادر بحجز تذكرتك لحفـل استقبال كريستيانو رونالدو".

وأضاف "ننتظركم فى ملعبنا، لحضور الحفل ويتبعه التمرين المفتوح للفريق الأول لكرة القدم، سيكون كامل ريع التذاكر مخصص لإحدى منصات العمل الخيري".

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية يصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، اليوم عند الـ 11:00 مساءً، بتوقيت السعودية، إلى الرياض العاصمة السعودية، عبر طائرة خاصة تقله من مدريد، رفقة عائلته ومجموعة من مستشاريه الإعلاميين والقانويين، وسط تشديدات أمنية لمنع استقبال الأسطورة البرتغالية في المطار.

وأضافت الرياضية، "يخضع رونالدو ظهر غدٍ لكشف طبي قبل طلب بطاقته الدولية التى تتيح له المشاركة مع النصر في المباريات المقبلة".