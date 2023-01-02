ليفربول يسقط أمام برينتفورد بثلاثية بمشاركة محمد صلاح.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 10:28 مساءً - سقط فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، أمام نظيره برينتفورد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "جريفين بارك"، في الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2022-2023.

برينتفورد ضد ليفربول

جاء هدفا برينتفورد في الشوط الأول عن طريق ابراهيما كوناتي بالخطأ في مرماه ويوان ويسا في الدقيقتين 19، و42 على التوالي.

وقلص تشامبرلين الفارق بهدف ليفربول الأول في الدقيقة 50 من زمن المباراة، قبل أن يحرز بريان مبيومو الهدف الثالث لصالح برينتفورد في الدقيقة 84.

وجاء تشكيل ليفربول فى مباراة الليلة كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتى، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس.

خط الوسط: تياجو، فابينيو، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، تشامبرلين.

بهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

وخاض ليفربول 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حقق خلالها 8 انتصارات بالإضافة إلى 8 تعادلات، فيما خسر 5 مباريات، وسجل لاعبو الريدز 34 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

وفشل ليفربول في مواصلة انتصاراته في البريميرليج، والتي جاء أخرها على نظيره فريق ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد منافسات الجولة التاسعة عشرة من البريميرليج، العديد من المواجهات القوية الأخرى بجانب ليفربول وبرينتفورد لعل أبرزها أرسنال ونيوكاسل يونايتد، مانشستر يونايتد وبورنموث، بالإضافة إلى القمة النارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي والتي يستضيفها ملعب "استامفورد بريدج"، مساء الخميس المقبل.