أسامة ربيع: لا طرح لأسهم قناة السويس بالبورصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 10:27 مساءً - كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل الاجتماع الذي حضره اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الفريق أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم" : "عرضنا إحصائيات قناة السويس في عام 2022 على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وأضاف أسامة ربيع: "عدد السفن التي عبرت قناة السويس في 2022 ارتفعت لـ 23800 سفينة بزيادة 15% والعائد بالدولار وصل لحوالي 8 مليارات دولار ".

وأضاف أسامة ربيع :" نعمل على تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس"، مضيفا:" نعمل على تطوير الأسطول البحري لقناة السويس من الكراكات والقاطرات ".

وتابع أسامة ربيع :" من المتوقع تحقيق إيرادات في 2023 حوالي 8.6 مليار دولار "، مضيفا:" لا وجد لطرح أسهم قناة السويس في البورصة ".