وزير الطيران: استكمال مسيرة التطوير على رأس أولويات استراتيجية الوزارة

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء أكد وزير الطيران، أنه يتم مراعاة البعد الاجتماعى لجميع العاملين بقطاع الطيران، مشيرا إلى أنه خلال جائحة كورونا لم يتم الاستغناء عن أى عامل بقطاع الطيران المدنى المصرى، بدعم من الدولة المصرية فى وقت استغنت فيه الكثير من الشركات والمطارات فى العديد من دول العالم عن العمالة.

وأشار إلى أن وزارة الطيران ممثلة فى جميع الشركات التابعة لها لم تتأخر عن سداد أقساط القروض فى مختلف المشروعات حتى فى ظل جائحة كورونا التى تسببت فى خسائر كبيرة لصناعة الطيران عالميا.

وأوضح الوزير، أن استكمال مسيرة التطوير لمنظومة النقل الجوى يأتى فى مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة والتى تهدف إلى تعظيم الإيرادات والاستغلال الأمثل للموارد وجذب مزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر تحقيقا لأهداف الدولة المصرية، للوصول إلى 30 مليون سائح، وتقدم الوزارة حوافز وتخفيضات لشركات الطيران بالمطارات السياحية تصل إلى 50% على رسوم الهبوط والإيواء والانتظار والخدمات الأرضية.

كما أشار وزير الطيران، إلى استمرار منظومة التطوير ورفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحديث الأسطول الجوى للشركة الوطنية والتوسع فى شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة وتعزيز نشاط الطيران منخفض التكاليف وتدعيم التعاون مع القطاع الخاص فى جميع المجالات وتدريب العنصر البشرى الذى يمثل الثروة الحقيقية للقطاع وفق أحدث النظم العلمية والتكنولوجية بما يسهم فى زيادة الاستثمارات فى قطاع الطيران الذى يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطنى، ويحقق نقلة نوعية لقطاع الطيران المصرى وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا.

وأكد وزير الطيران، أنه يتم البناء على ما تم من جهد كبير لاستكمال منظومة التطوير بما يهدف إلى تعظيم الإيرادات وتقديم أعلى جودة من الخدمة بما يليق بالمكانة الرائدة التى تتمتع بها مصـر فى مجال النقل الجوى إقليميا ودوليا.

وقال إنه تم تشغيل مطار سفنكس، بعد تطويره وزيادة طاقته الاستيعابية الى مليون ومائتى ألف راكب سنويا وهو أحد أهم المطارات الجديدة، وتم تشغيل الرحلات الداخلية منه فى الأول من نوفمبر الماضى، كما بدأت الرحلات الدولية فى الأول من ديسمبر الماضى.

وتابع أنه يتم حاليا رفع كفاءه برج العرب، وإنشاء أول مبنى جديد صديق للبيئة به، ومن المنتظر افتتاحه فى يونيو المقبل، وتطوير مطار شرم الشيخ تزامنا مع قمة المناخ فى نوفمبر الماضى بزيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 10 ملايين راكب سنويا، كما تشمل خطة التطوير مختلف المطارات وفى مقدمتها مطارات القاهرة والغردقة وسانت كاترين، وتم تحديث المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية وفق أحدث المعايير العالمية وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى لزيادة كفاءة الحركة الجوية بالمجال الجوى المصرى.

وأضاف: لدينا تحدى كبير خلال نقل وفود مؤتمر المناخ COP27 حيث تم نقل ما يقرب من 36 ألف راكب وهو ما كان محل إشادة وتقدير من مختلف الجهات محليا ودوليا.

وأكد أن الوزارة تحرص على ربط مصر بجميع الدول بشبكة جوية متكاملة وفتح خطوط جديدة، وشهدت شركة مصر للطيران تحديثا لأسطولها الجوى والتوسع فى الشبكة الجوية، وتصل خطوط مصر للطيران إلى 70 نقطة ونحو 1200 نقطة من خلال عضويتها فى تحالف ستار العالمى، وتقوم شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران والذراع منخفض التكاليف لشركة مصر للطيران بالتكامل مع الشركة الوطنية بالتشغيل من مختلف دول العالم وفتح أسواق جديدة إلى المقاصد السياحية المصرية، وتوفر خدمة للراكب بسعر مناسب، فى حين أن الشركة الوطنية مصر للطيران تعمل من خلال منظومة مختلفة فى الخدمات المقدمة للراكب على متن الطائرة.

وقال إن شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى كانت تمتلك 12 طائرة، وأصبحت تمتلك الآن 24 طائرة وسيصل فى مارس المقبل إلى 30 طائرة ضمن أسطولها الحديث.

وأشار إلى أن المطارات المصرية حققت خلال عام 2022 أعلى معدلات التشغيل بعد أن استطعنا تجاوز أزمة كوفيد العالمية، وأن مطار القاهرة شهد مغادرة وسفر 77 ألف راكب فى آخر يوم فى السنة الماضية بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، مؤكدا تحسين جودة الخدمة المقدمة للراكب بداية من دخوله المطار وحتى إنهاء إجراءات سفره على الكاونترات وعلى متن الطائرة.

وأوضح الوزير، الدور الهام الذى تقوم به الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران فى مجال التأهيل العلمى وتدريب العنصر البشرى كونها صرحا تعليميا على المستوى الاقليمى والدولى وتضم 3 كليات ومعهدين لتدريس علوم الطيران للدارسين من الدول العربية والإفريقية الشقيقة ومختلف دول العالم.

وأكد الوزير أن تدريب وتأهيل العنصر البشرى على رأس أولويات استراتيجية وزارة الطيران بجميع الهيئات والشركات التابعة للوزارة بما يتواكب مع منظومة التطوير التى يشهدها قطاع الطيران.

وعن المطارات الجديدة قال الوزير، إن مطار برنيس جاهز للتشغيل فى حال طلب أى شركة طيران التشغيل منه، وبالنسبة لمطار العلمين الذى تصل طاقته الاستيعابية الى 300 راكب /ساعة استقبل العديد من الطائرات الخاصة فى شهر أغسطس الماضى مؤكدا جاهزيته للتشغيل.

وأكد الوزير أن الأنشطة الرياضية والثقافة الجوية من الملفات الهامة التى يتم دراستها حاليا فى إطار رؤية وزارة الطيران نحو تعزيز الأنشطة الرياضية فى مختلف الهيئات والشركات التابعة.