بدء اختبارات دور يناير لـ 1900 دارس بمحو الأمية فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - تابع جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أعمال امتحانات دور يناير، بفصول محو الأمية وتعليم الكبار بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بإشراف إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ.





وقال إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ - فى تصريح له اليوم - إن اختبارات دور يناير 2023، بدأت وتستمر حتى 11 يناير الجارى، لـ 1900 دارس.

وأضاف أنه عقد لقاء مع مديرى الإدارات الخارجية والداخلية للتأكيد على عمل المعلمين بالفصول، كما تم عقد لقاء مع الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ؛ لبحث التعاون بين الجامعة والفرع فى مشروع تعليم الكبار.

ولفت غنيم، إلى أنه بحث سبل التعاون مع الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، للمشاركة فى محو أمية الكبار، وتم عقد اجتماع لمنسقى الجامعة لحثهم لبذل مزيد من الجهد لتحقيق الإنجاز المطلوب.