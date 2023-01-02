محافظ دمياط توجه بالإسراع فى معدلات تنفيذ مبنى إدارة المرور بشطا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين مع مدير إدارة مرور دمياط ومدير مديرية الإسكان وعدد من مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتابعت المحافظ - وفقا لبيان - نسب التنفيذ للمبنى، كما ناقشت سبل تخطى كافة العقبات التى قد تبطىء معدلات التنفيذ، مؤكدة على ضرورة الإسراع بتلك الأعمال وتوصيل المرافق للمبنى الذى تم انشاؤه لبدء إجراءات نقل إدارة المرور من مقرها الحالى إليه بشكل جزئى.

وفى سياق متصل، وجهت المحافظ " تعليماتها إلى إدارة المرور بإعداد المقايسات والتصور الخاص بالمبانى المقرر تنفيذها لاستكمال المشروع بالكامل، وذلك بما يتوافق للمعايير والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتلك المنشآت، وأكدت أيضًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق محاور المشروع.