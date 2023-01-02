تعليم الغربية: غرفة عمليات مركزية لمتابعة لامتحانات النقل

وأضاف وكيل الوزارة - فى بيان - أن عدد طلاب النقل لصفوف المرحلة الابتدائية يبلغ 328 ألفا 388 طالبا وطالبة والنقل لصفوف النقل الاعدادى يبلغ 192 ألفا 249 طالبا وطالبة.
وأوضح ناصر، أن غرف العمليات هدفها إزالة أية معوقات تواجه سير الامتحانات خلال امتحانات النصف الأول من العام الدراسى وذلك فى إطار سعيه لانضباط سير العمل، والتأكيد على حسن سير الامتحانات وتلقى أى أحداث تتم داخل جميع اللجان على مستوى المحافظة، وتوفير المناخ المناسب لضمان حسن سير الامتحانات بجميع الإدارات.
وشدد حسن على عدم استخدام الهاتف المحمول نهائيا، مؤكدا على عدم الدخول والتصوير داخل اللجان، والتأكد من توفير الجو المناسب لجميع الطلاب أثناء سير الامتحان، مع الحزم والانضباط، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الفرعية بالإدارة، والرئيسية بالمديرية، حال وجود أى مشكلة تستوجب التدخل لحلها.
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