جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة لقرية برج مغيزل بمطوبس

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، إنه تم توقيع الكشف الطبى المجانى على 1837 مواطنا على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين.





جاء ذلك خلال تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الإثنين، قافلة طبية شاملة لأهالى قرية "برج مغيزل" والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس. وأضاف رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقى، أن هذه القوافل تأتى إطار تقديم الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية فى مختلف المجالات المجانية للمواطنين وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعى والإيجابى لأهالى القرى الواقعة فى نطاقها حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

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