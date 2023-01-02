محافظ الشرقية: نولى اهتماما كبيرًا بذوى القدرات والهمم ودمجهم فى المجتمع

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بذوى القدرات والهمم لإقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية فى الحياة الكريمة والمشاركة فى بناء وتنمية الوطن باعتبارهم جزءً لا يتجزأ من النسيج المجتمعى.





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الإثنين فى احتفالية المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم باليوم العالمى لذوى القدرات والهمم بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع - التربية الفكرية بمدينة ديرب نجم بحضور محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم وعدد من العاملين بقطاع التعليم وأولياء أمور الطلاب وأبناء المدينة. وثمن محافظ الشرقية - خلال كلمته - دور أسر وأهالى ذوى الهمم لجهدهم فى التغلب على الصعوبات التى تواجه أبنائهم والعمل على دمجهم فى المجتمع ومساعدتهم على إثبات ذاتهم مقدما الشكر لرئيس الجمهورية لرعايته الدائمة والمستمرة لذوى القدرات والهمم والعمل على دمجهم بالمجتمع فى مختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءً لا يتجزأ منه. وخلال الاحتفالية قرر المحافظ تقديم مبلغ 50 ألف جنيه من المحافظة دعما لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع لممارسة نشاطها ورعايتها اللامحدودة لذوى الهمم والاستمرار فى تقديم أفضل الخدمات لهم. كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالبدء فى تنفيذ اعمال الرصف والتطوير بالشوارع المحيطة بالمدرسة وتهيئتها امام حركة السيارات والمارة.

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