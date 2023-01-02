محافظ دمياط: إنشاء معارض بجميع مدن وقرى المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، أنه سيتم إطلاق معارض بجميع مدن المحافظة وذلك لتنفيذ توجيهات الدولة بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة والاستعداد لشهر رمضان المبارك.





جاء ذلك خلال افتتاحها مساء اليوم الاثنين معرض "أهلا رمضان" المُقام بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط، بحضور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثلى الغرفة التجارية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض -خلال الافتتاح- أن تلك المبادرات تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير تلك السلع بجميع المناطق، مشيرة إلى أن تلك المبادرات تأتى بجانب ما يتم تنفيذه من جهود لضبط أسعار السلع بالأسواق والتصدى لأى محاولات قد يقوم بها بعض التجار للمغالاة فيها أو احتكار السلع خاصة التى تمس المواطنين بشكل مباشر.

وتفقدت المحافظ، أجنحة المعرض بمشاركة 18 عارضا، حيث يتضمن السلع الغذائية والاستهلاكية ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والمنظفات بأسعار مخفضة، وحرصت على التواصل مع العارضين للإطلاع على العروض التى قدموها على السلع من خلال المعرض، وقامت بالاطمئنان على توافر جميع السلع الأساسية والإعلان عن أسعارها بشكل واضح أمام الجمهور.