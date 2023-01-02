جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إدراج مديرى ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقى صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسى 2022/ 2023، على أن يتم الصرف لهم من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة للعام المالى 2022/ 2023 ودون تجاوزها.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، يأتى هذا بناء على موافقة الدكتور محمد معيط، على مقترح السلطة المختصة بوزارة التعليم والتعليم والتعليم الفنى. وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الصرف لمديرى ووكلاء المدارس الابتدائية بداية من العام الدراسى 2022/ 2023 وليس بأثر رجعى، وذلك شريطة عدم المساس بالقيمة التى تحصل عليها بقية الفئات المستفيدة ودون انتقاص بها، والتأكيد على أن لا يشمل صرف هذا الحافز أية فئات بالإداريين المخاطبين بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية. وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظام التعليم الجديد 2.0، اعتبارا من العام الدراسى 2018/ 2019، بتطبيقه على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وهذا العام 2022/ 2023 وصل النظام الجديد للصف الخامس الابتدائى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جديد من «التعليم» بشأن صرف حافز التطوير لمديرى ووكلاء المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.