برينتفورد ضد ليفربول.. محمد صلاح يقود هجوم الريدز فى الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 07:28 مساءً - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة برينتفورد، فى افتتاح منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد برينتفورد على ملعب "جريفين بارك"، فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2022-2023.

وجاء تشكيل ليفربول فى مباراة الليلة كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتى، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس.

خط الوسط: تياجو، فابينيو، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، تشامبرلين.

تشكيل ليفربول

برينتفورد ضد ليفربول

ويدخل الريدز المباراة بقيادة مدربه يورجن كلوب، وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

وخاض ليفربول 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حقق خلالها 8 انتصارات بالإضافة إلى 8 تعادلات، فيما خسر 4 مباريات، وسجل لاعبو الريدز 33 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته في البريميرليج، والتي جاء أخرها على نظيره فريق ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث النجم المصرى محمد صلاح، عن هز شباك برينتفورد مجددا في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل الفرعون هدفا وحيدا في مرمى منافسه بالبريميرليج، وذلك في المواجهة التي انتهت بينهما بالتعادل 3-3 في الموسم الماضى 2021-2022.

وتشهد منافسات الجولة التاسعة عشرة من البريميرليج، العديد من المواجهات القوية الأخرى بجانب ليفربول وبرينتفورد لعل أبرزها أرسنال ونيوكاسل يونايتد، مانشستر يونايتد وبورنموث، بالإضافة إلى القمة النارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي والتي يستضيفها ملعب "استامفورد بريدج"، مساء الخميس المقبل.