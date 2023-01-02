اتحاد الغرف التجارية: توافر السلع بالأسواق واستقرار الأسعار 

جدة - نرمين السيد - وأضاف عز، فى بيان اليوم الاثنين، أنه بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، تواصل الاتحاد وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية؛ لحصر رصيد الخامات ومستلزمات الإنتاج بالمصانع، والسلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراج من الموانئ.

وتابع أن ذلك يأتى لضمان توافر رصيد كامل يكفى لشهرين على الأقل، حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها؛ بهدف زيادة العرض، وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، والذى يتكامل مع الرصيد الاستراتيجى للدولة والذى يتراوح من 4 إلى 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية.

ولفت إلى أنه تم الإفراج خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار تضمنت 195 مليونًا للأغذية، و89 مليونًا للأعلاف، و35 مليونًا للأدوية والمستلزمات الطبية، و16 مليونًا للمواد الكيماوية، و686 مليونًا لمستلزمات الإنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة لنحو 216 مليونًا للبضائع المتنوعة ليتجاوز ما تم الإفراج عنه فى ديسمبر 6 مليارات دولار، الأمر الذى أدى إلى وفرة السلع فى الأسواق.

وأشار إلى أنه نظرًا لوجود كميات كبيرة جدًا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع، فيجرى حاليًا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربنك بالبنوك؛ لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقًا بالصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادى ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًا ودوليًا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.

وشدد على أن إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة والذى سيدفع القلة ممن يغالون فى الأسعار إلى خفض أسعارهم للسعر العادل السائد بالأسواق.

واستكمل أنه بهدف خفض الأسعار، تم التوافق على تبكير بدء معارض أهلًا رمضان على أن يبدأ من يناير بكل المحافظات ليستمر حتى شهر رمضان، حيث ستقدم المحافظات الأراضى القريبة من التجمعات السكنية والخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وستقوم الغرف بإنشاء المنافذ وإدارتها.

وتابع أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت فى إنشاء منافذها والتى وصلت لـ18 منفذًا فى 5 محافظات، وستتولى المعارض فى كل محافظات مصر خلال يناير الجاري.

ولفت إلى مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل لـ30% حسب نوع السلعة، حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقى منتجات الشركة تصل إلى 21% فى الزيت والسمن، و27% فى الفول، و26% فى العدس، و20% فى اللحوم، و25% فى الأسماك، 22% فى منتجات الألبان، و30% فى الياميش و20% فى الشاي.