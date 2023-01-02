وزير الطيران المدنى: حريصون على دعم ذوى الهمم وتوفير فرص عمل لهم

جدة - نرمين السيد - قال وزير الطيران المدنى، محمد عباس حلمى، إن المطارات المصرية يعمل بها العديد من الموظفين من ذوى القدرات الخاصة، مؤكدا أن القيادة السياسية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريصة على دعم ذوى الهمم وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة وفقا للقانون الذى يكفل حقوق الجميع دون تفرقة أو تمييز، وأنه لا مساس بحقوقهم.





وأضاف الوزير، أن عمليات المتابعة الميدانية، تحدث باستمرار داخل مطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية، لمتابعة أداء العاملين والخدمة المقدمة للركاب المسافرين، وكذلك تفقد أعمال التطوير التى تشهدها جميع المطارات. وأكد الفريق حلمى، خلال لقائه مع محررى وزارة الطيران المدنى اليوم الاثنين، حرصه على متابعة أداء العاملين وتطوير أدائهم فى مواقع العمل المختلفة بما يلبى متطلبات الصناعة العالمية التى تتطور بشكل متسارع، ويتناسب مع اهتمام الوزارة الخاص بالعنصر البشرى.

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