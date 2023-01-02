محافظ الأقصر يفتتح معرض «أهلا رمضان - ضد الغلاء» بنسبة تخفيض 30 %

وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم أن الافتتاح شهد حضور الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، وعبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس صلاح فتحى خليل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة.
ويحتوى المعرض على جميع أنواع السلع الغذائية والاستراتيجية واللحوم والدواجن المجمدة، والجبن بأنواعها والعصائر، وجميع السلع التى يطلبها المواطن، وذلك بنسبة تخفيضات من 20 إلى 30 % عن أسعار السوق، بمشاركة كبار التجار والسلاسل التجارية الكبرى.
وخلال تفقده للمعرض، وجه المحافظ بضرورة بيان السعر الأولى والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض لكل منتج، مع التأكيد على توافر السلع حتى نهاية شهر رمضان المقبل، والتأكيد على العارضين أن يواصلو إمداد المعرض بالسلع التى تنفذ أولا بأول.
ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة ووزير التجارة والصناعة.
يذكر أن مبادرة «أهلاً رمضان - ضد الغلاء» فى الأقصر، سوف تستمر حتى نهاية شهر رمضان المقبل، بخلاف قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى ونجوع المحافظة، ومشاركة مشروع عربيتى التابع لوزارة التموين، للوصول لأكبر عدد من المواطنين للأستفادة من السلع المخفضة.
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