محافظ بنى سويف يتفقد معارض السلع والمبادرات والقوافل فى مركز ببا

جدة - نرمين السيد - قام محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم، اليوم الإثنين، بمتابعة مجموعة من فعاليات "يوم القرية"، التى تنوعت ما بين معارض سلع ومبادرات وقوافل، بمجلس قرى سدس فى مركز ببا، التى نظمته المحافظة بالتعاون مع عدد من المديريات والقطاعات الخدمية والحيوية والمجالس القومية المتخصصة، واستضافتها مركز الشباب والمدرسة الإعدادية بنين بالقرية.





واطلع المحافظ على الأنشطة التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بمقر المدرسة الإعدادية بنين بقرية سدس، من عروض فنية وثقافية وورش عمل، بجانب عقد ندوة نظمها فرع المجلس القومى للأمومة والطفولة حول مخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية فى مشروعات التنمية، ودفع جهود محو الأمية، والتمكين الاقتصادى للأسر بالريف. وشارك فى الفعاليات مديريات التربية والتعليم، والتضامن، والتموين، والزراعة، والصحة، والثقافة، والمنطقة الأزهرية، والإسعاف، والأوقاف، والهلال الأحمر، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للسكان، والأمومة والطفولة، والبريد، والجمعية المصرية. ورافق المحافظ كل من الدكتور عاصم سلامه وبلال حبش نائبى المحافظ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، ومدحت زكريا مدير مؤسسة حياة كريمة ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

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