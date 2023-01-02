وزير الطيران: مطار العلمين جاهز لاستقبال رحلات الخطوط الجوية مارس المقبل

جدة - نرمين السيد - قال وزير الطيران المدنى محمد عباس حلمى، إن مطار العلمين سيكون جاهزا لاستقبال جميع رحلات الخطوط الجوية المنتظمة، اعتبارا من شهر مارس المقبل، وسط تجهيزات على المستويات كافة.





وأوضح وزير الطيران المدنى- خلال لقائه اليوم مع الصحفيين المختصين بتغطية أخبار الوزارة- أن أعمال التطوير مستمرة فى مختلف المطارات، مشيرا إلى أن مطار برج العرب كان مخطط افتتاح أعمال التطوير به بمبنى الركاب 2 فى شهر مارس المقبل، ولكن مازالت الأعمال مستمرة، ومتوقع أن يتم افتتاحه يوليو القادم. وأضاف أن مطار برنيس جاهز أيضا لتشغيل شركات الطيران، فى الوقت الذى تم افتتاح مطار سفنكس الدولى أمام الرحلات الدولية والداخلية أيضا خلال الشهرين الماضيين.

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