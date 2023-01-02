التموين: انطلاق مبادرة أهلا رمضان فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، الدكتور تامر صلاح، إنه تم إطلاق مبادرة "أهلا رمضان - ضد الغلاء"، أمام محطة السكة الحديد بمدينة الأقصر؛ لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ30%.





وأضاف صلاح، فى تصريح اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق هذه المبادرة فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة.

وتابع أن خطة وزارة التموين، فى هذا الشأن تعمل على زيادة المعروض من كل السلع بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية ومشروع جمعيتى المنتشر بأرجاء المحافظة بأسعار مخفضة، وتنفيذ افتتاحات متتالية لمعارض "أهلا رمضان - ضد الغلاء"، بمدينة البياضية والقرنة وأرمنت وإسنا وكل الأرجاء بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وبكل حسم وردع ضد من يتلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول وفقا لتكليف المحافظ المستشار مصطفى ألهم لجميع الجهات.

من جهته، قال صلاح فتحى خليل رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، إن عددا كبيرا من التجار بالمحافظة أبدوا رغبتهم فى الاشتراك بمعارض المبادرة، مشيرا إلى تنظيم اجتماعات مع الموردين والمنتجين والمستوردين؛ للوقوف على استعدادات إقامة المعرض والعروض السعرية وأماكن المعارض.