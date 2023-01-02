«الرعاية الصحية»: بذل كل الجهد من أجل خلق بيئة عمل مُلهمة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن بيئة العمل الصالحة أهم العناصر لنجاح الأفراد وقدرتهم على تحمل المسؤوليات اليومية وإنجاح العمل وتحقيق مستهدفاته.





جاء ذلك خلال اجتماعه "أونلاين" عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع عدد من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة لمناقشة نظام وتطوير بيئة العمل بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، بحضور الدكتورة حنان أنور، رئيس مجلس إدارة شركة الدراسات المتكاملة للاستشارات الهندسية.

وضم الاجتماع الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، واللواء هشام شندى، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالى والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون المالية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور وائل عمران، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على شؤون الإمداد، واللواء طارق الدبور، مدير إدارة الخدمات الداخلية والمشرف على التشغيل، والمهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية، والمهندس محمد طاهر، مسؤول بإدارة المشروعات الهندسية.

وناقش الاجتماع، سبل تطوير وتحسين بيئة العمل للعاملين بالمقر الرئيسى للهيئة، وتنظيم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك العاملين بفروع الهيئة ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، بهدف خلق بيئة عمل مثالية تنعكس بالإيجاب على العاملين وتحسين كفاءة العمل وإنتاجيته.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن توفير مساحات عمل ذات خصوصية مُلهمة ومُحفزة للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية تعد من الاعتبارات الجوهرية لإعداد بيئة عمل صحية، وهو الاستثمار الأنجح لتحقيق أهداف ورؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وصولًا لأعلى مؤشرات رضاء المنتفعين عن الخدمة، فضلًا عن الوصول للرضا الوظيفى لزيادة الرغبة فى تعلم المزيد وتحقيق أفضل النتائج، إضافة إلى الشعور بالاستقرار والأمان الوظيفى.

وأكد السبكى أهمية تحسين وتطوير بيئة العمل من حيث التطور التكنولوجى لأنظمة العمل وملحقاتها الإلكترونية، وتيسير التواصل الفعال بين الإدارة والعاملين، مشيرًا إلى أنه أمر جوهرى والمفتاح الحقيقى لجعل العاملين على أتم استعداد للعمل بحماس وشعورهم بأنهم جزء من كيان كبير ولهم دور فعال ومسؤولون عن كفاءة العمل وتحقيق مستهدفاته والنجاح المطلوب، إضافة إلى توفير فرص التدريب والتعليم المستمرة، وتحفيز العاملين وتقدير الأفكار الجيدة، فضلًا عن زرع قيم هيئة الرعاية الصحية المتمثلة فى "الرحمة، الاحترام، المسؤولية والمسائلة، التجرد" داخل نفوس العاملين، وتوفير جو مناسب يدعم الصداقات وروح الفريق.

وأوضح السبكى، أن سلامة وصحة ومثالية بيئة العمل تساهم فى رفع الكفاءة ودفع عجلة الأداء والوصول لنتائج أفضل، مشددًا على بذل كل الجهد من أجل خلق بيئة عمل مُلهمة ومُحفزة وتشجع على الإبداع والابتكار، واستمرار نجاح الهيئة وتشجيع العاملين على تقديم أفضل ما لديهم من أفكار ومجهود وطاقة لتحقيق مستهدفات مرحلة التميز المؤسسى للهيئة وتعزيز ريادتها عالميًا.