محافظ أسوان يستقبل الأنبا بيشوى ويشيد بروح الإخاء والمحبة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية، إن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين المحافظة والكنيسة الأرثوذكسية؛ ليعكس ذلك المبادئ والأسس الثابتة للمواطنة وأواصر التلاحم والتماسك والتسامح التى تقوم عليها الجمهورية الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها، وذلك بحضور أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة، ومجلع حبيب منسق عام الكنيسة حيث اطلع المحافظ على التصميمات الهندسية لكنيسة السيدة العذراء مريم، والقديس الأنبا بيشوى بحى الصداقة الجديدة، والتى تخدم حوالى 1500 أسرة. ومن جانبه، أعرب الأنبا بيشوى، عن شكره للمحافظ لحرصه على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لجميع مواطنى أسوان باعتبارهم نسيج واحد للأمة المصرية دون أى تفرقة لافتاً إلى أن هذه الروح الطيبة من المحبة تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.

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