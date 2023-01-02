مدبولى: الحكومة لن تكسب جنيها واحدا من الأراضى الصناعية.. ما يهمنا التنمية

جدة - نرمين السيد -

حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة السويدى إليكتريك، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، ومحمد القماح، الرئيس التنفيذى لـ مجموعة السويدى للتنمية الصناعية.

وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تلقت طلبا من مجموعة السويدى إليكتريك، لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمدينة "أكتوبر الجديدة"، والتى من المخطط أن يتم تنفيذها عبر نظام المطور الصناعى، بالقرب من الميناء الجاف الذى يتم تنفيذه بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، فى هذا الإطار، أن الحكومة ترحب وتدعم القطاع الصناعى، قائلا: كل ما يهمنا فى هذا السياق هو الإسراع فى عملية تنمية المنطقة الصناعية المقترحة، وذلك فيما يتعلق بسرعة توصيل المرافق، وبناء المصانع وتشغيلها، خصوصا وأن لدينا تجربة سابقة مع بعض المطورين الصناعيين كانت تستغرق فيها عملية تنمية الأراضى الصناعية سنوات عديدة، وهذا من شأنه تعطيل التنمية فى المنطقة بوجه عام، مشددا على أن الحكومة لن تكسب جنيها واحدا من ثمن هذه الأراضى الصناعية، وما يهمنا هو التنمية، وسرعة تشغيل المصانع.

وفيما يتعلق بعملية تخصيص الأراضى المطلوبة لإقامة المشروع، أشار وزير الإسكان إلى إمكانية إعداد برنامج زمنى محدد لعملية تنمية المنطقة، موضحا أنه سيتم تخصيص الأراضى المطلوبة على مرحلتين، وفى حالة إثبات الجدية فى المرحلة الأولى، سيتم الحصول على الأراضى اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية.

وأضاف الجزار: يتم بناء أكبر عدد من وحدات الإسكان، لا سيما لمحدودى الدخل، بمدن أكتوبر المختلفة، بالتالى مثل هذا المشروع مهم للغاية، لتوفير فرص العمل، ونحن نعمل دوما على توفير أنشطة اقتصادية توفر فرص عمل للسكان.

فيما أوضح وزير الصناعة، أنه تم التنسيق مع وزير الإسكان بهذا الشأن، وتم الاتفاق على آليات الحوكمة للمنطقة الصناعية التى سيحصل عليها المطور الصناعى، ويقوم بإدارتها، حتى لا تتم إضافة أعباء متزايدة على المصنع.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة "السويدى إليكتريك"، ملامح مشروع "إندستريا أكتوبر" بمدينة أكتوبر الجديدة، موضحا أن المشروع من المخطط أن يكون أحد أكبر المدن الصناعية فى مصر على مساحة 5 ملايين م2، حيث ستتنوع استخدامات الأراضى بين الأنشطة الصناعية، واللوجستية والتجارية والإدارية والخدمية، وذلك بالقرب من ميناء 6 أكتوبر الجاف، مشيرا إلى أن المدينة الجديدة سيتم ربطها مباشرة بميناء الإسكندرية عبر السكك الحديدية.

وأضاف أن مكونات المشروع تضم " أكاديمية السويدى للتدريب، ومنطقة إدارية وخدمات، والمنطقة التجارية، والمنطقة الصناعية، ومنطقة المخازن، وسنترال بارك، ومنطقة لوجسيتية، لافتا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، وأنه من المتوقع أن يضيف سنويا بعد إتمامه حوالى 5 مليارات جنيه إلى الناتج القومى المحلى بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه، فضلا عن توفير أكثر من 150000 فرصة عمل فى مختلف الصناعات، وبناء وتنمية أكثر من 400 مصنع وحوالى 100 منشأة لوجستية وتجارية.

وأكد السويدى: هدفنا الرئيسى هو التنمية، ونعمل بسرعة للغاية على توصيل المرافق، وسنراعى ما تم ذكره، وسنضع الضوابط المطلوبة.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد القماح، الرئيس التنفيذى لـ مجموعة السويدى للتنمية الصناعية، المطور الصناعى التابع لمجموعة السويدى إليكتريك، خبرات العمل التى نفذتها الشركة فى مجالات البنية التحتية والشبكات، والتطوير اللوجيستى، والتطوير الصناعى، مضيفا أن المدينة ستشهد إقامة محطات كهرباء بقدرة 1500 ميجا وات، كما أنها ستجذب مجموعة من أمهر العمال، مشيرا إلى أن المشروع سيكون قريبا من الطرق الرئيسية والمنافذ للقاهرة والدلتا والإسكندرية والفيوم وطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، وطريق الفيوم، وطريق الواحات.

وفى نهاية الاجتماع، تم التوافق على إعداد نموذج للتعاقد بشأن هذه المدينة الصناعية المقترحة، مع سرعة البدء فى التنفيذ، كما تم التوافق أيضا على أن يتم بحث الحصول على قطعة أرض أخرى لإنشاء منطقة صناعية فى مدينة الفيوم الجديدة.