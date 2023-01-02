‎ وزيرة الهجرة تتقدم بخالص التعازي لعائلة المواطنة المصرية المعلمة بسلطنة عمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 04:27 مساءً - تتقدم السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التعازي لعائلة المواطنة المصرية سحر عبد الحكم عبد الحليم، المعلمة بسلطنة عمان، والتي وافتها المنية منذ قليل، وكانت محجوزة بمستشفى الرستاق في محافظة جنوب الباطن في حالة حرجة، على أثر حادث سيارة، وتخضع لرقابة الأجهزة الطبية، حيث كانت في غيبوبة كاملة منذ عشرة أيام.

‎من جانبها، وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شئون الجاليات بالتواصل المستمر مع عائلة المواطنة المصرية، لمتابعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالسيدة المتوفاه، كذلك استمرار المتابعة مع السفير خالد راضي، سفير مصر في سلطنة عُمان.