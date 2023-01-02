أنشطة مكثفة لقوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 04:27 مساءً - إستمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، حيث نجحت قوات حرس الحدود من ضبط ( 2.5 ) طن من جوهر الحشيش المخدر داخل عربة فنطاس وذلك بناءاً على معلومات أمنية واردة بشأن اعتزام بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة عبر المعابر والأنفاق على قناة السويس ، كما تمكنت من ضبط مبالغ مالية كبيرة مخبأة داخل عربة ملاكى .

وفى إطار تكثيف جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد ( 6 ) عربة دفع رباعى وكميات كبيرة من البضائع المتنوعة غير خالصة الرسوم الجمركية .

كما تمكنت قوات حرس الحدود على الإتجاه الإستراتيجى الغربى تم ضبط عدد ( 2 ) عربة دفع رباعى بعد تبادل إطلاق النيران مع عناصر التهريب محملة بـ ( 1336 ) كجم لجوهر الحشيش المخدر وبندقية قناصة ( FN ) وعدد ( 4 ) خزنة بندقية قناصة ( FN ) وعدد ( 356 ) طلقة مختلفة الأعيرة وعدد ( 3 ) فرد متهم ، كما تم ضبط عدد كبير من السجائر المهربة فى منطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة .

هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها فى آداء المهام والواجبات المكلفين بها ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية وحماية أبناء الشعب المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد إستقرار المجتمع .