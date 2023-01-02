وزيرا البترول والبيئة يتفقدان مشروعات الإصحاح بشركات خليج السويس 

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروعات الإصحاح البيئى بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس فى أول جولة تفقدية لها مع بداية العام الجديد 2023؛ للتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والبترول. وزيرا البيئة والبترول بجولة تفقدية لمشروعات الاصحاح البيئى بشركات البترول بخليج السويس





جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كأحد الأولويات القومية لاستكمال طريقها فى التنفيذ فى أعقاب مؤتمر المناخ cop27.

واستهل وزيرا البيئة والبترول جولتهما بزيارة شركة جابكو للبترول، وتنفذ الشركة خطط الإصحاح البيئى ووقف الصرف على خليج السويس، باستخدام تكنولوجيات حديثة تعتمد على المعالجة المكثفة.

وقالت وزيرة البيئة، إن تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئى التى جرت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتى البيئة والبترول وبناء على توجيهات رئيس الجمهوية؛ للحد من التلوث بخليج السويس، ولإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس، بتنفيذ خطط إصحاح بيئى، لوقف الصرف نهائيا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.

وأوضحت وزيرة البيئة، أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئى ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت أكثر من 30 عاما، سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغلية لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها حتى نال الملف البيئى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أصدر توجيهاته من عامين بوقف التلوث البيئى الناتج عن قطاع البترول بخليج السويس بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو ما يحتاج الى تصميم خاص بالشركة سواء التى تعمل بالانتاج او التكرير.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أنه جرى تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كوفيد 19، وحتى تحقيق نتائج مهمة حيث وصلنا إلى نسبة 80% من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفة كذلك قامت شركة جابكو بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم فى تحقيق المصالح المشتركة للجميع حيث سيؤدى إلى توفيق أوضاع الشركة وتحسين أعمالها كذلك حماية الحياة البحرية علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئى والتنمية كأحد أهم التحديات العالمية.

وذكرت وزيرة البيئة أن الحفاظ على الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر على رأس أولويات الدولة، لأنها بناء على آخر الدراسات العالمية هى آخر الشعاب عالميا تأثرا بالتغيرات المناخية لذلك فمصر حريصة على حمايتها، حيث جرى إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية وذلك قبل مؤتمر المناخ cop27، كذلك وضع مخطط واضح للحفاظ على الشعاب المرجانية وذلك لا يتضمن فقط الإجراءات التى تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث بكافة أنواعه، ولكن أيضا من الأنشطة السياحية وبحرية كذلك آثار التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية وهى تحتاج إلى إجراءات للحماية وكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية اقتصاديا وهذه الأهداف جرى وضعها فى برنامج السياحة البيئية كما جرى إصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضى للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

ونوهت وزيرة البيئة بأن الدولة انتهجت فى خططها التنموية بمنطقة خليج السويس، رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك كافة القطاعات ومنها قطاع البترول والاعتماد على الدراسات الاستباقية حيث يجرى إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى الاجتماعى والاستراتيجية التى جرى إعدادها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والسياحة والمحافظة وقطاع البترول وقد قام بتنفيذ تلك الدراسة جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة احد الاولويات فى خطط التنمية للتخفيف من اثارها على البيئة وتحقيق التكامل والتوافق بينهما بما يساهم فى التصدى للعديد من التحديات مع التأكد من ان معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات وهو التحدى الأكبر الذى تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.