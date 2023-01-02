النواب يقر اتفاقية تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر‎‎

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 03:29 مساءً - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 2022 والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".

وأكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة للتسريع في مشروعات انتاج الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات خاصة بعد النتائج التي أفرزتها قمة المناخ بشرم الشيخ cop27.

وأوضح النائب، أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات والاستثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في إطار المساعي للتحول المصري لمركز إقليمي للطاقة الخضراء، كما وقعت مصر مع شركة ديمى البلجيكية اتفاقية لتنفيذ الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة "سيمنز" الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر.