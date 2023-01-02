الرئيس يوجه بإعادة العمل فى محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش

جدة - نرمين السيد - وتلقى جموع القضاة هذا التوجيه بالترحاب معبرين عن سعادتهم وعزمهم على أداء رسالتهم على هذه الأرض الطيبة استكمالاً لمسيرة التلاحم مع أشقائهم فى القوات المسلحة والشرطة ووفاءً لشهداء الوطن من كل فئات الشعب.
وأشاد وزير العدل بتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية والتى تسطر صفحة مشرقة من البسالة والفداء لبسط السيادة المصرية على كل أراضى الدولة وحسر عصابات الإرهاب عن أرضنا الغالية.
وسيصدر وزير العدل قراراً بتنظيم العمل بالمحكمة فى الأيام القليلة المقبلة.
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