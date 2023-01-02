قوات حرس الحدود تضبط 2.5 طن حشيش و3 متهمين وعربتى دفع رباعى (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - وضبطت القوات 2.5 طن من جوهر الحشيش المخدر داخل عربة فنطاس، بناء على معلومات أمنية واردة بشأن اعتزام بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة عبر المعابر والأنفاق على قناة السويس، ومبالغ مالية كبيرة مخبأة داخل عربة ملاكى.
وفى إطار تكثيف جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية، على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى، ضبطت قوات حرس الحدود 6 عربات دفع رباعى وكميات كبيرة من البضائع المتنوعة غير خالصة الرسوم الجمركية.
كما ضبطت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، عربتى دفع رباعى بعد تبادل إطلاق النيران مع عناصر التهريب محملة بـ 1336 كجم لجوهر الحشيش المخدر وبندقية قناصة FN و4 خزن بندقية قناصة FN، و356 طلقة مختلفة الأعيرة و3 متهمين، وعدد كبير من السجائر المهربة فى منطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة.
وتبذل قوات حرس الحدود، جهودها، فى آداء المهام والواجبات المكلفين بها ليلا ونهارا لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية وحماية أبناء الشعب المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع.
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