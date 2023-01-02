الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس

جدة - نرمين السيد - وقال بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس".

ووجه الرئيس بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكل عناصرها وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائى تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى.

واستعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية، وبلغ عدد السفن العابرة فى عام 2020 حوالى 18830 سفينة، لترتفع فى عام 2021 إلى 20694 سفينة، وتزيد خلال عام 2022 إلى عدد 23583 سفينة، مما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسى بنهاية العام الماضى ما يقارب لحوالى 8 مليار دولار بنسبة زيادة 25 %؜ عن عام 2021، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتفيد مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحرى وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات، والتى يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبى والمحلى فى ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية، فضلا عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبى للمجرى الملاحى للقناة بطول 40 كم، والتى تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحى لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة.