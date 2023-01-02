النواب يفوض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشة 31 طلبًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 02:25 مساءً - قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تفويض هيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد نظر 31 طلب مناقشة عامة.

وجاءت الطلبات على النحو التالي:

1. العضو أحمد بدران البعلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الاصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الاسماعيلية.

2. العضو أحمد فتحي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات.

3. العضو أمل زكريا قطب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد المعاهد الأزهرية وخاصة بمحافظة البحيرة.

4. العضو سولاف درويش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء أسواق حضارية.

5. العضو مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استثمار الأماكن السياحية العلاجية والترويج لها.

6. العضو منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل.

7. العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار، ودعم العمالة غير المنتظمة.

8. العضو داليا السعدني وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للحفاظ على الهوية المعمارية المتميزة لمصر.

9. العضو أمل عصفور وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لضبط الأسعار.

10. العضو رقية الهلالي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع الصناعات الصغيرة ومشروعات الشباب.

11. العضو رقية الهلالي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مراقبة سوق الدواء للحد من انتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات والمستشفيات الحكومية.

12. العضو أميرة الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

13. العضو أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي الثقافي بالهوية المصرية.

14. العضو أحمد علي إبراهيم وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار.

15. العضو أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أعداد الفصول الدراسية للحد من ارتفاع كثافة الفصول.

16. العضو أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم ريادة الأعمال للشباب في مراكز الشباب.

17. العضو أحمد حته وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دخول مصر مجال صناعة الرقائق الالكترونية.

18. العضو إيفلين متى بطرس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية واستثمار بحيرة ناصر، وتحقيق التوازن البيئي بها.

خطة الحكومة لتسويق صناعة الأثاث بدمياط

19. العضو إيفلين متى بطرس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسويق صناعة الاثاث بدمياط خارجيًا.

20. العضو إيفلين متى بطرس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية البحيرات وما بها من ثروة سمكية.

21. العضو إيفلين متى بطرس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مرافق مدينة الأثاث بدمياط وتوفير معارض لمنتجات الصناع بها.

22. العضو محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

23. العضو محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.

24. العضو صفاء جابر عيادة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الخبز لغير حاملي بطاقات التموين وإحكام الرقابة على المخابز السياحية.

إعفاء كبار السن من تكاليف المواصلات العامة

25. العضو صفاء جابر عيادة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة.

26. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي لدى الطلاب في كافة المراحل الدراسية.

27. العضو محمد محمود لبيب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية جوانب نهر النيل.

خطة الحكومة لضبط الأسعار

28. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية.

29. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الداخلي.

30. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

31. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء.