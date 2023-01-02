وزير الطيران المدني : مطار القاهرة شهد أعلى معدل تشغيل في إجازة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 02:25 مساءً - صرح الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أن يوم الجمعة الماضية شهد مطار القاهرة الدولي، أعلى معدل حركة تشغيل له، ليختتم عام 2022 بمعدل تشغيل مُرضٍ للحركة الجوية.

وقال الفريق عباس حلمي، خلال لقائه مع محرري وزارة الطيران المدني، أن مطار القاهرة شهد مغادرة وسفر 77 ألف راكب يوم الجمعة الماضية، بالتزامن مع احتفالات العام الجديد واجازات الكريسماس.

وأوضح وزير الطيران، أن ما يشهده قطاع الطيران المدني، من تطويرات خلال الفترة الحالية والفترات السابقة استكمال لما سبق، مؤكدا على استمرار مسيرة التطويرات والتوسعة التي تجرى داخل المطارات المصرية بما يتواكب مع زيادة الحركة.