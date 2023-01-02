مع بداية العام الجديد ....الرئيس يوجه بإعادة العمل في محكمة شمال سيناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 02:25 مساءً - وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، مواكبة لعودة الحياة الطبيعية بالمحافظة.

وتلقى جموع القضاة هذا التوجيه بالترحاب معبرين عن سعادتهم وعزمهم على أداء رسالتهم على هذه الأرض الطيبة استكمالاً لمسيرة التلاحم مع أشقائهم في القوات المسلحة والشرطة ووفاءً لشهداء الوطن من كل فئات الشعب.

وأشاد وزير العدل بتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية والتي تسطر صفحة مشرقة من البسالة والفداء لبسط السيادة المصرية على كل أراضي الدولة وحسر عصابات الإرهاب عن أرضنا الغالية.

وسيصدر وزير العدل قراراً بتنظيم العمل بالمحكمة في الأيام القليلة القادمة.