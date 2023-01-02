رئيس مجلس النواب يحيل 3 قرارات جمهورية ومشروع قانون إلى اللجان المختصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 02:25 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 3 قرارات جمهورية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

فقد أحال رئيس مجلس النواب - في بداية الجلسة العامة اليوم /الاثنين/ - قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010، وقرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية والقانون المرافق له، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الإعلام والثقافة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.