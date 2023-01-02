وزير الخارجية: عودة التابوت الأخضر نجاحا لمساعي الخارجية لاستعادة الآثار والممتلكات المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 02:25 مساءً - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين ، أن عودة التابوت الأخضر يمثل نجاحا لمساعي وزارة الخارجية من أجل استعادة الآثار والممتلكات المصرية التي خرجت بشكل غير شرعي وأيضا يعكس التعاون بين مصر والولايات المتحدة، كما يعلي من تضافر جهود وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية ووزارة الآثار ومكتب النائب العام في ذات الشأن.

وتسلم وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين، التابوت الخشبي الأخضر البالغ طوله 3 أمتار ومغطى بالكتابات الهيروغليفية وبه أجزاء ذهبية، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري والقائم بالأعمال الامريكي في القاهرة.

وقال وزير الخارجية ، في المؤتمر المشترك الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالاشتراك مع مع وزير السياحة والآثار بمشاركة القائم الأعمال الأمريكي أن الآثار المصرية جزء أصيل من آرثنا الحضاري المصري الذي يبهر العالم.

وأضاف شكري، في المؤتمر الصحفي المشترك ان الاجراء باستعادة التابوت الأخضر يأتي في إطار تفعيل اتفاقات التعاون بين القاهرة وواشنطن لاستعادة الآثار في 2016 و2021، واسترداد آثار مصر التي خرجت بشكل غير شرعي.

وتابع شكري قائلا: إن مصر أول الدول المصدقة على الاتفاقات التي تحظر ونقل الممتلكات الثقافية والحضارية بشكل غير مشروع”، وشدد على أن الآثار المصرية هي المنظومة الأوسع للأرث الحضاري الأوسع للبشرية.

واستطرد أن مصر بصدد التوسع في توقيع الاتفاقيات لاستعادة آثارنا المنهوبة من الخارج، لافتا إلى النجاح المحقق على مدار السنوات العشر الماضية في استعادة 29 ألفا و500 قطعة آثرية.

وواصل وزير الخارجية حديثه في المؤتمر الصحفي قائلا: إن التوجيهات الصادرة للبعثات المصرية في الخارج لملاحقة أي عملية اتجار بالآثار المصرية المهربة للخارج” مثنيا على الجهود المشتركة مع الوزارات المعنية بالتعاون مع وزارة الخارجية في مجال استرداد الآثار المهربة.