رئيس الرعاية الصحية يعقد اجتماعًا لمناقشة تطوير بيئة العمل لتوفير أفضل خدمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 02:25 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: سلامة وصحة ومثالية بيئة العمل تساهم في رفع الكفاءة والوصول لنتائج أفضل وتحقيق مستهدفات مرحلة التميز المؤسسي للهيئة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 8 محاور لخلق بيئة عمل مُلهمة ومُحفزة وتشجع على الإبداع والابتكار .. أهمها "توفير مساحات عمل ذات خصوصية" و "التطور التكنولوجي" و "تيسير التواصل الفعال بين الإدارة والعاملين" و "الرضا الوظيفي"

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا أونلاين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع عدد من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة لمناقشة نظام وتطوير بيئة العمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتورة حنان أنور، رئيس مجلس إدارة شركة الدراسات المتكاملة للاستشارات الهندسية.

وضم الاجتماع، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، واللواء هشام شندي، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالي والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور وائل عمران، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على شئون الإمداد، واللواء طارق الدبور، مدير إدارة الخدمات الداخلية والمشرف على التشغيل، والمهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية، والمهندس محمد طاهر، مسئول بإدارة المشروعات الهندسية.

وناقش الاجتماع، سبل تطوير وتحسين بيئة العمل للعاملين بالمقر الرئيسي للهيئة، وتنظيم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك العاملين بفروع الهيئة ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، بهدف خلق بيئة عمل مثالية تنعكس بالإيجاب على العاملين وتحسين كفاءة العمل وإنتاجيته، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، أن بيئة العمل الصالحة أهم العناصر لنجاح الأفراد وقدرتهم على تحمل المسئوليات اليومية وإنجاح العمل وتحقيق مستهدفاته.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن توفير مساحات عمل ذات خصوصية مُلهمة ومُحفزة للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية تعد من الاعتبارات الجوهرية لإعداد بيئة عمل صحية، وهو الاستثمار الأنجح لتحقيق أهداف ورؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وصولًا لأعلى مؤشرات رضاء المنتفعين عن الخدمة، فضلًا عن الوصول للرضا الوظيفي لزيادة الرغبة في تعلم المزيد وتحقيق أفضل النتائج، إضافة إلى الشعور بالاستقرار والأمان الوظيفي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية تحسين وتطوير بيئة العمل من حيث التطور التكنولوجي لأنظمة العمل وملحقاتها الإلكترونية، وتيسير التواصل الفعال بين الإدارة والعاملين مشيرًا إلى أنه أمر جوهري والمفتاح الحقيقي لجعل العاملين على أتم استعداد للعمل بحماس وشعورهم بأنهم جزء من كيان كبير ولهم دور فعال ومسئولون عن كفاءة العمل وتحقيق مستهدفاته والنجاح المطلوب، إضافة إلى توفير فرص التدريب والتعليم المستمرة، وتحفيز العاملين وتقدير الأفكار الجيدة، فضلًا عن زرع قيم هيئة الرعاية الصحية المتمثلة في "الرحمة، الاحترام، المسئولية والمسائلة، التجرد" داخل نفوس العاملين، وتوفير جو مناسب يدعم الصداقات وروح الفريق.

وأكد السبكي، أن سلامة وصحة ومثالية بيئة العمل تساهم في رفع الكفاءة ودفع عجلة الأداء والوصول لنتائج أفضل، مشددًا على بذل كل الجهد من أجل خلق بيئة عمل مُلهمة ومُحفزة وتشجع على الإبداع والابتكار، واستمرار نجاح الهيئة وتشجيع العاملين على تقديم أفضل ما لديهم من أفكار ومجهود وطاقة لتحقيق مستهدفات مرحلة التميز المؤسسي للهيئة وتعزيز ريادتها عالميًا.