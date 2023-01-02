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وزيرة التضامن تلتقى مدير إدارة الاشارة لمناقشة سبل الإستفادة من خدمات الشبكة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 02:25 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للإستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة فى دعم إستراتيجية رقمنة الدولة والتحول الرقمى الآمن ضمن رؤية مصر 2030 ، ألتقى اللواء أ ح / بكر البيومى مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالدكتوره / نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى .

تضمن الإجتماع إستعراض إمكانيات الشبكة الوطنية المُوحدة للطوارئ والسلامة العامة ، والتى توفر جميع الإتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح كافة الجهات الإدارية بالدولة .

وأشار مدير الإشارة إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين البنية التحتية المعلوماتية ، وإستكمال خدمات وإمكانيات الشبكة لتكون العمود الفقرى لإتصالات الجهات الإدارية بالدولة .

من جانبها أشادت وزيرة التضامن الإجتماعى بهذا المشروع القومى الذى يحفظ خصوصية بيانات الدولة ولاسيما الخدمات المتعددة للوزارة ، والذى يهدف لبناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية .

حضر الإجتماع اللواء / عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة وعدد من مسئولى وزارة التضامن الإجتماعى .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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