وزيرة التضامن تلتقى مدير إدارة الاشارة لمناقشة سبل الإستفادة من خدمات الشبكة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 02:25 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للإستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة فى دعم إستراتيجية رقمنة الدولة والتحول الرقمى الآمن ضمن رؤية مصر 2030 ، ألتقى اللواء أ ح / بكر البيومى مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالدكتوره / نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى .

تضمن الإجتماع إستعراض إمكانيات الشبكة الوطنية المُوحدة للطوارئ والسلامة العامة ، والتى توفر جميع الإتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح كافة الجهات الإدارية بالدولة .

وأشار مدير الإشارة إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين البنية التحتية المعلوماتية ، وإستكمال خدمات وإمكانيات الشبكة لتكون العمود الفقرى لإتصالات الجهات الإدارية بالدولة .

من جانبها أشادت وزيرة التضامن الإجتماعى بهذا المشروع القومى الذى يحفظ خصوصية بيانات الدولة ولاسيما الخدمات المتعددة للوزارة ، والذى يهدف لبناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية .

حضر الإجتماع اللواء / عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة وعدد من مسئولى وزارة التضامن الإجتماعى .