مصر الـ26 عالميا.. المراكز البحثية تحقق طفرة غير مسبوقة فى النشر الدولى

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير -بحسب بيان اليوم الإثنين- إلى حصول مصر على المرتبة 26 عالميا فى مجال النشر الدولى لعام 2021 من بين 232 دولة فى أعلى 11،2% من قائمة دول العالم لعام 2021 مقارنة بالمركز 28 فى عام 2020، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن هيئة سيماجو SCImago العالمية فى أبريل 2022.

ونوه عاشور، بالتقدم الملحوظ فى تصنيف المراكز والهيئات البحثية المصرية عالميا مقارنة بالعام الماضى، فضلا عن دخول مراكز بحثية لم تكن فى تصنيف سيماجو العام الماضى، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن هيئة سيماجو لعام 2022 والخاص بتصنيف المؤسسات البحثية على مستوى العالم من جامعات ومراكز وهيئات بحثية.

ولفت الوزير، إلى حصول المركز القومى للبحوث على المركز 546 خلال العام الحالى مقارنة بـ 629 العام الماضى، ولا يزال يحتل المركز الأول فى مصر بين المراكز والهيئات البحثية، لافتا إلى تحقيق المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد هذا العام المركز 647 مقارنة بـ759 العام الماضى، يليه معهد بحوث البترول فى المرتبة 657 هذا العام مقارنة بـ713 العام الماضى، يليه مركز بحوث وتطوير الفلزات فى المركز 714 مقارنة بالترتيب 774 العام الماضى، ثم حصل معهد بحوث الإلكترونيات على الترتيب 720 هذا العام مقارنة بالمركز 821 العام الماضى، وحصل المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية على المركز 773 هذا العام مقارنة بالمرتبة 864 العام الماضى.

وأشار الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى إلى ظهور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لأول مرة فى تصنيف سيماجو فى مجال النشر الدولى هذا العام 2022، وحققت المركز 639 عالميا، لافتا إلى إدراج المعهد القومى للمعايرة هذا العام فى التصنيف، ووصوله إلى الترتيب 765 عالميا، مضيفا أنه من المقرر أن يصدر التقرير الخاص بتصنيف الدول قريبا مع نهاية العام الحالى.

وتابع رفعت أنه جرى إدراج 70 جامعة ومركزا بحثيا مصريا فى تصنيف سيماجو لعام 2022، مشيرا إلى أنها جاءت فى المراكز من 456 إلى 773 من إجمالى 8084 مؤسسة جامعية وبحثية شملها التصنيف، مشيرا إلى أن الجامعات والمراكز البحثية المصرية تحتل 18٪ من إجمالى المؤسسات الجامعية والبحثية العربية بالتصنيف، كما تحتل 22٪ من إجمالى المؤسسات الجامعية والبحثية الإفريقية بهذا التصنيف.

وأورد نائب الوزير لشئون البحث العلمى، أن جامعة القاهرة حصلت على المركز الثانى إفريقيا فى التصنيف العام، والمركز الثالث فى المؤشر الفرعى للبحث العلمى لهذا العام، كما حصل معهدى التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة، والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالإسكندرية على المركزين الأول والثانى على مستوى القارة فى المؤشر الفرعى للابتكار.

واستكمل أن جامعة القاهرة حصلت على المركز الثالث، وجامعة عين شمس على المركز الخامس، وجاءت جامعة الإسكندرية فى المركز السابع، ثم جامعة المنصورة فى المركز الثامن، وجاء المركز القومى للبحوث فى المركز العاشر، وذلك وفقا لتصنيف سيماجو للمؤسسات الجامعية والبحثية لعام 2022 على مستوى الدول العربية من بين 376 مؤسسة جامعية وبحثية وذلك فى المؤشر الفرعى للخدمات المجتمعية.

وبدوره صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن التقدم الذى حققته مصر فى مجال نشر الأبحاث العلمية عالميا يرجع إلى إستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى تشجع النشر العلمى الدولى للجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.

ولفت المتحدث الرسمى إلى أن النشر الدولى للبحوث العلمية فى مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلا فى ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين فى مجال النشر الدولى، من خلال الدور الذى ستقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة فى دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن هيئة سيماجو العالمية هى مجموعة بحثية تابعة للمجلس الأعلى للبحث العلمى CSIC بجامعة غرناطة بمدريد- إسبانيا، وتهتم بتحليل المعلومات وتمثيلها واسترجاعها عن طريق التقنيات المرئية.

ويصدر عن الهيئة تصنيف سيماجو الإسبانيSCImago Institution Rankings SIR، والذى يهتم بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقا لمؤشر مركب، يجمع بين 3 مؤشرات مختلفة، تستند إلى أداء البحث 50٪، ومخرجات الابتكار 30٪، والتأثير المجتمعى 20٪، ويتضمن كل مؤشر رئيسى عددا من المؤشرات الفرعية، بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث فى قاعدة بيانات Scopus خلال عام التقييم