«الأحوال المدنية» تستخرج 12 ألف بطاقة رقم قومى فى 10 محافظات

جدة - نرمين السيد - واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المصدرات المميكنة) بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، المنيا"، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 12007 بطاقات رقم قومى، و21188 مصدرا مميكنا.





وفى ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 31 ديسمبر 2022.

وإستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، حيث أسفرت عن إستخراج وتوصيل (519) بطاقة رقم قومى و(396)مصدرا مميكنا.

كما واصل الاستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (18) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ(268) مواطن ومواطنة.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظة (المنوفية) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات (قرى مركز شرطة الباجور) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ(113) مواطنة، بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النكوذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف "لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ(191) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.