 وزيرا البيئة والبترول يفتتحان أول محطة معالجة ذكية بمصر والشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أول محطة معالجة ذكية بمصر والشرق الأوسط لحل مشكلة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول للمنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بشركة الأمل للبترول، وبدء التشغيل التجريبى لها.





جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كأحد الأولويات القومية لتستكمل طريقها فى التنفيذ فى أعقاب مؤتمر المناخ cop27 بحضور عدد من القيادات وزارتى البيئة والبترول واالعاملين بالشركة.



وأوضحت وزيرة البيئة أن محطات المعالجة الذكية تتميز بسهولة التشغيل والصيانة، ومصممة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة ولضمان أعلى معايير الجودة وتحمل الظروف المناخية طبقا لموقع المحطة، والتى لا تحتاج إلى إنشاءات وبنية تحتية مقارنة بمحطات المعالجة التقليدية نظرا لان المحطة تكون داخل حاويات ومثبتة على قاعدة خرسانية فقط.



وأكدت وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ المحطة من خلال التعاون المشترك والمثمر بين وزارتى البيئة والبترول وتتويجا لجهود الدولة المصرية فى الحفاظ على البيئة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر وفى إطار جهود وزارة البيئة لتنفيذ مشروعات خطط الإصحاح البيئى للمنشآت البترولية بالبحر الأحمر والتى تقوم بالصرف على خليج السويس وللتاكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولاحئته التنفيذية وتعديلاتهما.



جديرا بالذكر أن شركة الأمل للبترول بالبحر الأحمر انتهت من تنفيذ محطة معالجة المياه المصاحبة لحفر ابار البترول بطاقة تصميمية 1000 متر مكعب يوميا بتكلفة تخطت 8 ملايين دولار وباستخدام تكنولوجيا حديثة تعتمد على المعالجة الثلاثية المتقدمة والتى تتضمن المعالجة الفيزيائية والكميائية والبيولوجية، بالإضافة إلى وحدات فلترة المياه، وذلك من خلال شركة ppu الألمانية، شركة بتروجيت التابعة لقطاع البترول، والتى تعتبر من المحطات الذكية والتى تنفذ لأول مرة بمصر والشرق الأوسط.