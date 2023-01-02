الهجرة تتابع شكوى عن حالة سيدة مصرية فى مستشفى بعمان

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شكوى من حجاجى عبد الحكم، بوقوع حادث سيارة لشقيقته التى تعمل معلمة بسلطنة عمان، ومحجوزة بمستشفى الرستاق فى محافظة جنوب الباطن بحالة حرجة، وتخضع لرقابة الأجهزة الطبية وفى غيبوبة كاملة منذ 10 أيام.





وطالب حجاجى بنقل شقيقته إلى المستشفى السلطانى فى مسقط أو المستشفى الجامعى فى عمان على نفقتهم الشخصية؛ لما بها من إمكانيات قادرة على علاج شقيقته، مشيرا إلى أنه قد تواصل مع السفارة المصرية بعمان ولكن لم يتم الاستجابة له.

وعلى الفور تواصلت وزارة الهجرة مع السفارة المصرية بمسقط، حيث أكد السفير خالد راضى، سفير مصر فى سلطنة عُمان، أن السفارة المصرية تتابع الحادث منذ اليوم الأول مع أعضاء الجالية بمحافظة جنوب الباطن، بجانب التواصل المستمر مع الطبيب المعالج.

وأكد السفير خالد راضى، أنه نظرا لصعوبة الحالة انتقل طبيب استشارى من مسقط للتدخل الجراحى، والحمد لله تحسنت الحالة، إلا أن وضعها ما زال لا يسمح بالنقل، بحسب توصيات الأطباء، مضيفا أن أحدا من أسرتها، لم يتواصل مع السفارة حتى الآن.

وأشار السفير إلى أن شقيق المصابة، حضر للسلطنة بعد التواصل مع أبناء الجالية بالمحافظة التى وقع بها الحادث، كما أن لها شقيقة تعيش فى سلطنة عمان وملازمة لشقيقتها، مؤكدا أن مستشفى الرستاق مستشفى جيدة والمحافظة التى تقع فيها تعد من أكبر محافظات السلطنة وبها أطباء مصريون وعمانيون متميزون جدا.

وأضاف أنه فى حالة استقرار الرأى الطبى على إمكانية نقلها، فسيتم التدخل الفورى والقيام بذلك.

وفى السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، أن مصر فى خدمة أبنائها، وأننا حريصون على متابعة شكاوى المصريين بالخارج والاطمئنان عليهم، وبالتنسيق والتكامل التام مع وزارة الخارجية وسفاراتنا فى مختلف الدول.