قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم فعاليات مميزة خلال ديسمبر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

وبدأ التدريب المشترك بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا الأبرار، ثم عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين للوقوف على مدى جاهزيتهما وإستعدادتهما بما لديهما من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها فى ظل الظروف الراهنة وما جرى من أزمات ببعض المحافظات التى حدثت خلال المرحلة السابقة بما يهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الإستغلال الأمثل لموارد المحافظة والمحافظات المجاورة وطبقا للتنسيقات.

كما جرى المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين وتنفيذ طابور سير للمعدات، المركبات لمسافه 10 كم، ومعسكر إيواء عاجل، ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.

وجرى تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظات والمؤمن بعناصر الحراسات المشددة للتأكيد على مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة بالاشتراك مع عناصر الحماية المدنية والإسعاف.

وفى نهاية المشاريع السابقة جرى تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من الزيارات للعاملين بالوزارات والهيئات وطلبة الجامعات والمدارس والمعاهد الأزهرية إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة بإجمالى 62 زيارة إلى قيادة قوات الصاعقة وقاعدة 3 يوليو البحرية وكلية الدفاع الجوى وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية ومركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية ومتحف القوات الجوية ومجمع الإنتاج الحيوانى بمحافظة الفيوم.