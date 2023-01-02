بطريرك الكاثوليك يترأس صلاة القداس بكنيسة العائلة المقدسة بالفجالة

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس عيد الختان، وعيدى اسم يسوع، والقديسة مريم أم الله، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة للآباء اليسوعيين، بالفجالة.





شارك فى الصلاة عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والأب مايكل زميط، الرئيس الإقليمى للرهبنة اليسوعية، بإقليم الشرق الأدنى، والآباء الكهنة، والرهبان والراهبات. وعقب الصلاة، أقيم لقاء أخوى بين غبطة البطريرك، والآباء المطارنة، والإكليروس، حيث تمت مناقشة عدد من الأمور المختلفة، بالإضافة إلى بعض المشاركات الحياتية.

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